Fethiye'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadın arkadaşını tabancayla vuran kişi daha sonra kendini silahla vururken, olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye Foça Mahallesi'ndeki bir evde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Vahide Bulut (27) ile İsmail Can Önem (35) evde silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. İlk müdahaleleri yapılan iki yaralı ambulans ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İsmail Can Önem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemede, İsmail Can Önem'in, Vahide Bulut'u tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendini vurduğu belirlendi. - MUĞLA