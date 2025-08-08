Fethiye'de Sevgilisini Yaralayan Adam İntihar Etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İsmail Can Önen, tartışma sonucunda sevgilisi Vahide Bulut'u yaraladıktan sonra intihar etti. Olayda çiftin 3 yaşındaki kızları da bulunuyordu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İsmail Can Önen (35), aynı evi paylaştığı sevgilisi Vahide Bulut'u (27) yaralayıp, aynı tabancayla intihar etti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Foça Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İsmail Can Önen ile aynı evi paylaştığı sevgilisi Vahide Bulut arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önen, kavganın uzaması ile Bulut'u tabancayla kolundan yaraladı. Ardından banyoya geçen Önen, bir kez daha tetiğe dokunarak kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bulut'u salonda, Önen'i banyoda kanlar içinde yaralı olarak buldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Bulut ve Önen, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önen, kurtarılamadı. Olay sırasında çiftin 3 yaşındaki kızları ile bakıcısının da evde olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
