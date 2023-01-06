Fethiye'de rüşvet operasyonu: 6 kişi tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında CHP'li Belediye Meclis üyesinin kardeşi ve Fethiye Belediyesi personelinin de bulunduğu 14 kişiden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, rüşvet karşılığında kontrol noktasından geçişini sağladıkları gerekçesiyle CHP'li Belediye Meclisi üyesinin kardeşi, zabıta ve belediye personelinin de aralarında olduğu 14 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kayaköy Mahallesi girişinde oluşturulan güvenlik noktasından kamyon başına rüşvet verilerek yasa dışı geçişine müsaade edildiği, ayrıca Turunçpınarı mevki ve Karagözler Mahallesinde de halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu, çıkması ihtimale imar barışından faydalanmak adına kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği yönünde ihbar ve bilgiler alınması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin tespitine yönelik 3 ay teknik ve fiziki takip uygulandı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuruldu. Elde edilen delillerde içlerinde Fethiye Belediyesinde görevli 3 zabıta memuru ve 1 belediye işçisi olmak üzere toplamda 14 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye ilçesi, Muğla, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapılarak suç delillerine el konuldu.

6 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 14 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; O.Y., Ş.A., G.A. ve S.K. savcılıkça serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkartılan 10 kişiden; A.K., A.Y., Y.A. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., E.Y., İ.G., M.M., Ö.D. ve S. G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.