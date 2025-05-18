Fethiye'de Paraşütle Düşen Turist Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Fethiye'de Paraşütle Düşen Turist Askeri Helikopterle Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan Belarus uyruklu Yahor Savich, kayalıklara düştü. Askeri helikopterle kurtarılan Savich, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Fethiye'de paraşütle kayalıklara düşen turist askeri helikopterle kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Belarus uyruklu yamaç paraşütü pilotu, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan Belarus uyruklu Yahor Savich (34), kalkıştan kısa bir süre sonra Ölüdeniz'de bulunan ormanlık ve kayalık alana düştü. Diğer pilotlar durumu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Arazinin sarp kayalık olması nedeniyle paraşütçü bulunduğu yerden indirilemeyince Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan bir askeri helikopter de bölgeye sevk edildi. Askeri helikopterden sarkıtılan ipler yardımı ile helikoptere çekilen Yahor Savinch, Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralanan Savinch'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa
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