Fethiye'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Fethiye'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize yakın koyda çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Katrancı Koyu yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.