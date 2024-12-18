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Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Evren Salman, kontrolü kaybederek düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Evren Salman hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık yönüne seyir halinde olan 48 ARS 282 plakalı motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Evren Salman, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirdi ve yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Salman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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