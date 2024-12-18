Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Evren Salman hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık yönüne seyir halinde olan 48 ARS 282 plakalı motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Evren Salman, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirdi ve yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Salman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA