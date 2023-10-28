Fethiye'de kavga sonucu bıçaklanarak öldürülen genç için tutuklama

Fethiye'de kavga ettiği 19 yaşındaki Yunus Çardak'ı bıçaklayarak öldüren H.A tutuklandı.

Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde bir otelin lojmanında H.A. (34) ile Yunus Çardak (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya döndü. H.A, isimli şahıs yanında bulunan bıçakla Yunus Çardak 'ı ağır yaraladı. Olayı görenler 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Çardak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA