Tam yatmaya hazırlanırken karyolanın altından zıplayan dev yılan nedeniyle şoka girdi - Haberler

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Tam yatmaya hazırlanırken karyolanın altından zıplayan dev yılan nedeniyle şoka girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da yaşayan bir vatandaş, yatak odasında uyumaya geçtiği sırada karyolanın altından fırlayan 1 metrelik yılan nedeniyle büyük korku yaşadı. İhbar üzerine eve gelen itfaiye, yılanı kontrol altına alarak doğaya saldı.

Pazaryeri Mahallesi'nde eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılanını fark eden ev sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

Tam yatmaya hazırlanırken karyolanın altından zıplayan dev yılan nedeniyle şoka girdi

Tam yatmaya hazırlanırken karyolanın altından zıplayan dev yılan nedeniyle şoka girdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

atilla:

DEV yılan :))

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