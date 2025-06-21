Fethiye'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göcek Mahallesi'nde evinde misafir olduğu arkadaşı ile tartışan B.E.B., 23 yaşındaki Ömer Bayram Fidan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Antalya'da yakalandı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de evine misafir olarak gelen arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre, Göcek Mahallesi'nde B.E.B. (30), evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan'ı (23) çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
İsrail, nükleer tesise yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı

İsrail'in nükleer tesise saldırısı anbean kameralarda
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.