Fethiye'de Arızalanan Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi önlerinde arızalanan 8 metre boyundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde Karagözler'e yanaştırıldı.
Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa