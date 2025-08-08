Fethiye'de Arızalanan Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Fethiye'de Arızalanan Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi önlerinde arızalanan 8 metre boyundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde Karagözler'e yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi önlerinde arızalanan ve sürüklenen 8 metre boyundaki yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.