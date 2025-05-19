Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Gasp ve Darp Olayı

Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Gasp ve Darp Olayı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, aracında bulunan bir kadına saldıran üç şahıs, kadını darp ettikten sonra aracını gasbederek kaçtı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan gasp ve darp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen üç şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı. Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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