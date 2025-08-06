Fethiye'de 7 Metreden Dereye Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de 7 Metreden Dereye Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde 7 metrelik duvardan dereye düşen Muhammed Ali Yavaş hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Yavaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, 7 metre yükseklikten dereye düşen Muhammed Ali Yavaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Kesikkapı Mahallesi'nde 133. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 metrelik duvardan dereye düşen kişi için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Muhammed Ali Yavaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yavaş'ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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