Fethiye'de 7 Metreden Dereye Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, 7 metre yükseklikten dereye düşen Muhammed Ali Yavaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Kesikkapı Mahallesi'nde 133. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 metrelik duvardan dereye düşen kişi için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Muhammed Ali Yavaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yavaş'ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA