Fethiye'de 20 Yıl Önceki Cinayet Davasında Yeni Gelişmeler

Fethiye'de 20 Yıl Önceki Cinayet Davasında Yeni Gelişmeler
Güncelleme:
Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayetle ilgili davada tutuklu sanık Zehni K.'nın tutukluluk hali devam ediyor. Mahkeme, yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir önceki duruşmada tahliye edilen ve savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklanan Zehni K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 22 Temmuz tahliye edilen ve savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklanan Zehni K. SEGBİS aracılığı ile katılırken, tutuksuz sanıklar Cemil K., Şevike K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.P. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Zehni K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum, üzerime iftira atılıyor tahliyemi istiyorum" dedi.

Cemil K. ve Şevike K. ise Erdoğan Bozkurt'un öldürülmesi ile ilgili olarak hiçbir bağlantılarının olmadığını iddia ettiler.

Mahkeme tek tutuklu sanık olan Zehni K.'nın tutukluluk halinin devamına, yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay:

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından başvuruda bulunuldu ancak yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanmadı. Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açıldı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması sonucu Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Cemil K., Zehni K., Şevike K. ve N.P. ile H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklandı.

Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulundu ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık bulunan kemiklerin Bozkurt'a ait olduğunu tespit etti. H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan Bozkurt'un ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hazırladığı iddianameyi Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesine sundu; iddianame mahkemece kabul edildi. Daha sonra Cemil K. ile Şevike K., 12 Mayıs'ta, Zehni K. 22 Temmuz'daki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Savcılığın itirazı üzerine Zehni K. yeniden tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
