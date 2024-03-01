Fethiye Çarşı Caddesinde Sürücülere Yaya Önceliği Uyarısı

Fethiye Çarşı caddesinde polis ve jandarma ekipleri bir araya gelerek sürücülere uyarı broşürü dağıttı. Sürücülere yayalara öncelik verilmesi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fethiye Çarşı caddesinde trafikte seyir halinde olan sürücülere jandarma ve polis ekipleri "yayalara öncelik" yazılı broşür dağıttı. Yapılan uygulamada, trafikte yayalara öncelik tanınması gerektiğinin vurgulayan ekipler, emniyet kemeri takmayan sürücüleri de uyarmayı ihmal etmedi. Ekipler denetimlerin yaya geçitlerinde devam edeceğini belirttiler. - MUĞLA