Fethiye Açıklarında Sürüklenen Yelkenli Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne, yardım çağrısı sonrası emniyete alındı.
Fethiye açıklarında seyreden, içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 can kurtarma botuna yedeklenen tekne özel marinada emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa