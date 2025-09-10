Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenlere Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA