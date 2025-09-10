Haberler

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenlere Kurtarma Operasyonu

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenlere Kurtarma Operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botu arızalanan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Botun içerisinde 8 çocuk da bulunuyordu.

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

