Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında can salları içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itile 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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