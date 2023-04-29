Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da bir MHP'li daha cinayete kurban gitti! Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürerken, MHP'li bir isim daha katledildi. Eski MHP Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan, aralarında husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Başkent'te MHP'yi sarsan bir cinayet daha işlendi.

İLÇE YÖNETİCİSİ, ESKİ İL YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Özcan'la aralarında kişisel husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. olduğu öğrenildi.

Ankara'da bir MHP'li daha cinayete kurban gitti! Ferhat Özmen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiMehmet Ersin E. (Solda) ve Ferhat Özcan (Sağda)

KATİL ZANLISI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Özcan hayatını kaybederken, Mehmet Ersin E. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Ersin Pursaklar Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title