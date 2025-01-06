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Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile evli olan Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayınladı. Aydın videoda, "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" dediği görüldü.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreni sırasında ise Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile usta sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. Tabut başında küfürlerin havada uçuşurken; çevredekiler kavgaya tepki gösterdi.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİNDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın sosyal medya dolaşıma giren videosu ise tepki çekti. Aydın videoda Ferdi Tayfur hayranlarını tehdit ederken; "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" sözlerini sarf etti.

Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıcenk akyol:

kim bu çoban?

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Haber YorumlarıVEFA:

Tuğçe bunu bulabilmek için çok aramış mı acaba. Tam numunelikmiş bu canlı. Gönül bu tabi ota da konar, kobada!!!

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Haber YorumlarıTahir Tapkan:

Oda kendi çapında gündeme gelmek istiyor vah vah

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Haber YorumlarıAli Öztürk:

Selası duyulur.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

böyle çakallar da haber oluyor ya.. ..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yakında miraaas miras diye yalvarırsın angut.

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Değişik bir modelmiş:)

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Eeee... Para konuşturur insanı. Hem kızına bindi hem servetine kondu. Kral iş

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ferdi Tayfur hayranı değilim ama bu şahsın konuşma üslubu çok kötü

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

EFENDİ OLLLL EFENDİ ARTİSLİK YAPMA HANGİ MODEL OLURSAN OL SENİN MODELİNDEN BİRÇOK MODEL BU İSTANBULDAN GELDİ GEÇTİ DAMAAAAT SONUÇTA YANAŞMASIN

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