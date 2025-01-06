Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreni sırasında ise Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile usta sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. Tabut başında küfürlerin havada uçuşurken; çevredekiler kavgaya tepki gösterdi.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİNDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın sosyal medya dolaşıma giren videosu ise tepki çekti. Aydın videoda Ferdi Tayfur hayranlarını tehdit ederken; "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" sözlerini sarf etti.