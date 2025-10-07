Haberler

Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli getirildi

Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli getirildi
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bakanlık, Gezgin'in bazı videolarında erkek çocuklara "Ben kadınım değil mi?" şeklinde yönelttiği ifadelerin "hayasızca hareket" ve "müstehcenlik" içerdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine hazırlanan iddianamede, fenomenin "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçunu işlediği öne sürülmüş ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

MAHKEMEDE BERAAT ETTİ

Duruşmada savunma yapan Mükremin Gezgin, suçlamaları reddederek, "Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bu şekilde konuştuğumda iyi hissediyorum. Videolar özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet de günlük kıyafetimdir. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti yapılan değerlendirme sonucunda Gezgin'in suç unsuru bulunmadığına hükmederek beraatine karar verdi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Beraat kararının ardından, Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı BTK tarafından Türkiye'den erişime kapatıldı.

Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

:D

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

o kim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
