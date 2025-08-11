Danla Biliç'i darbettiği iddia edilen eski sevgilisine hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak tanınan Neslihan Damla Aktepe'yi kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk atarak darbettiği iddia edilen eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin için 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

"KAFASINA VE ÇENESİNE YUMRUK ATTI"

İddianamede, müşteki Aktepe'nin karakola giderek eski sevgilisi Berk Çetin'in daha önce de kendisine darp uyguladığını söylediği, bu konuda ayrı bir soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Aktepe, olay günü bir kafeteryada oturduğu sırada Çetin'in yanına geldiğini, masadan kalktığı anda kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikâyetçi olduğunu anlattı.

"ANLIK BİR SİNİRLE İTTİM"

Şüpheli Berk Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini, yumruk atmadığını savundu. Ancak olay yeri kamera görüntülerinde Çetin'in, Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirtildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İddianamede, olayın uzlaştırma kapsamında olduğu ancak yapılan girişimin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede ayrıca şüpheli Berk Çetin'in "kadına karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.