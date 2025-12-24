Haberler

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanma suçlarından şüpheli olarak sorgulanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

