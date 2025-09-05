Haberler

Feci Trafik Kazası: Üniversite Kaydı İçin Yola Çıkan Aile Yanarak Can verdi

Feci Trafik Kazası: Üniversite Kaydı İçin Yola Çıkan Aile Yanarak Can verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Çorum'dan üniversite kaydı için yola çıkan Yaşar Yarış ve ailesi, otomobillerinin yanması sonucu hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sıkıştıkları otomobilde yanarak can veren ailenin üniversite kaydı için Çorum'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Şenyurt köyü Eflani-Daday kara yolu Kababayır geçidi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Yarış (44) idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobili ile Eflani istikametinden Daday istikametine seyir halinde iken, karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Oğuz (43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev alırken, kazada sürücü Mustafa Oğuz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar Yarış (44), kızı Zeynep Yarış (16) ve annesi Zeynep Yarış (64) otomobil içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Çorum'dan üniversite kaydı için yola çıkmışlar

Meydana gelen feci kazada Yaşar Yarış, oğlu Halil Yarış'ı üniversiteye kaydetmek için yanında annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış ile birlikte Çorum'dan yola çıktıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirlendi. Kazada otomobil içinde sıkışarak çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden Yaşar Yarış, Zeynep Yarış ve Zeynep Yarış'ın cansız bedenleri otopsi ve DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yarış ailesinin buradaki işlemlerinin ardından cenazeleri toprağa verilmek üzere Çorum'a gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Bakan Tekin: Kayıt parası talep edilemez, okul aile birlikleri gönüllü bağış alabilir

"Okul aile birlikleri para toplayabilir, buna engel olamayız"
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız

CHP çok keskin bir yol ayrımında! Özel ilk kez bu kadar ne konuştu
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.