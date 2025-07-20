Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı

Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı
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Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 50 yaşındaki Mevlüt Şafak'ın, tamir için götürdüğü hafriyat kamyonunun damper kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şoför Mevlüt Şafak, 34 ETK 075 plakalı hafriyat kamyonunu arıza nedeniyle tamirciye götürdü. Yarım şekilde kaldırılan, kapağına takoz konulan damperin içinde 1 işçi çalışırken, Şafak da onu izlemeye başladı. Bir süre sonra takozun yerinden kaymasıyla hızla kapanan kapak, Mevlüt Şafak'ın başına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şafak kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mevlüt Şafak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şafak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FECİ ÖLÜM KAMERADA

Bu arada kazanın çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, açık kapak arasından damperde çalışan işçiyi izleyen Şafak'ın bir anda kapanan kapağın başına çarpması sonucu yere yığılması, Mevlüt Şafak'ın yere düştüğünü fark eden işçinin ise damperden atlayarak bağırması yer aldı.

Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mevlüt Şafak'ın cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edildi. Şafak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a nakledildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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