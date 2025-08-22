Feci ölüm! Yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Engindere Mahallesi'ndeki Gıda Toptancılar Sitesi'nde meydana gelen olayda, yük asansörüne sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Rize'de bir kişi yük asansörüne sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin merkeze bağlı Engindere Mahallesi'ndeki Rize Gıda Toptancılar Sitesi'nde meydana edinilen bilgiye göre, H.G. (33) yük asansörüne sıkıştı.

FECİ ÖLÜM !

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen H.G.'nin cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.