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Elazığ'da Kaldırımdaki Ağaçları Deviren Araçta Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da 7 gün önce kaldırımdaki ağaçları devirerek ters dönen araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişiden biri olan Murat Güler, hayatını kaybetti. Kaza, 16 Şubat tarihinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçta bulunan sürücü ile Güler, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Güler, 7 günlük mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Elazığ'da 7 gün önce kaldırımdaki ağaçları devirerek ters dönen araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişi ağır yaralanmıştı. Araçta yolcu konumunda olan 35 yaşındaki Murat Güler, hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 16 Şubat tarihinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A ile Murat Güler (35) araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Güler Korgeneral İtfaiye Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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