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Feci Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Daldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil halı yıkama dükkanına daldı. Sürücü yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza kamerada...Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil halı yıkama dükkanına daldı, sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Osman Y.yönetimindeki 16 EHZ 27 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında faaliyet gösteren bir iş yerine daldı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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