Üye Girişi
Haberler

Feci kaza kamerada: Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Feci kaza kamerada: Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi

Talihsiz kadının çantası yolun ortasında kaldı

İSTANBUL - Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadının yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre sonra kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan talihsiz kadın, metrelerce sürüklenirken; çantası ise yolun ortasında kaldı. Kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför dururken, aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title