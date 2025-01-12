Feci kaza: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Feci kaza kamerada: Metrelerce savrulan kadın hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Satiye Esenlikçi, süratle gelen B.K. yönetimindeki 59 AGY 691 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

23 Aralık Pazartesi sabahı İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Esenlikçi'nin yolun karşısına geçerken emniyet şeridine vardığı anda otomobilin hızını kesmeden çarptığı görüldü. Ağır yaralanan kadın, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü serbest bırakıldı, tepki büyüyor

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Satiye Esenlikçi'nin kızı Fikriye Karışan, güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın açıkça görüldüğünü ve annesinin ölümüne neden olan sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Karışan, "Adalet yerini bulana kadar bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

"Bu yol can alıyor"

Daha önce de birçok ölümlü kazanın yaşandığı İsmet İnönü Caddesi'nde, mahalle sakinleri yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri, hız kesici kasisler ve trafik ışıkları konulmadığı sürece kazaların devam edeceğini vurguladı.