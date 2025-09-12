FBI, Charlie Kirk'ü Öldüren Saldırganın Kaçış Anlarını Yayınladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın olay yerinden kaçtığı anların görüntüsünü yayınladı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'ü iki gün önce silahla vurarak öldüren saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın videosunu yayınladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın Kirk'ü vurduktan sonra çatıdan atlayıp olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın silahı ve mühimmatının, üniversite yakınlarındaki ormanlık alanda bulunduğu belirtildi. - WASHINGTON