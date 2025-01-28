Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi

Fatsa'da Kontrolden Çıkan Araç Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

Fatsa'da Kontrolden Çıkan Araç Akaryakıt İstasyonuna Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. kaza muhtemel bir yangının çıkmaması nedeniyle ucuz atlatıldı

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Fatsa Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.'nin kullandığı 42 RH 847 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Shell akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. İstasyon çalışanları olaya müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobil olay yerinden kaldırıldı. can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza muhtemel bir yangının çıkmaması nedeniyle ucuz atlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
img

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
img

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.