Haberler

Ordu'da trafik kazaları: 5 yaralı

Ordu'da trafik kazaları: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada, Berkay Tekyıldız'ın (22) kullandığı motosiklet, otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 52 ACN 054 ve 55 AVL 991 plakalı araçlara çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, Ünye istikametine seyreden Mesut K. (36) yönetimindeki 34 FU 4830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Refüj üzerinde bir süre ilerleyen araç, çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Yeliz K. (40), Muhammet Taha K. (10) ve Hiranur K. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge

Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "sıfır tolerans" genelgesi
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

Trump'tan geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

Ünlü futbolcu, eşinin doğumunda olmak için Dünya Kupası'ndan çekildi
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu

Havada büyük panik! İniş takımı arızalanan uçakta korku dolu anlar
Antalya'da kayıp olarak aranan Polonyalı ormanlık alanda intihar etti

Tatil için geldiği Türkiye'de korkunç şekilde canına kıydı
Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusuyla aldatıldım

Sahra Işık'tan şok suçlama: Fenomen dizinin oyuncusunu işaret etti
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

Dokunulmazlık Abdülkerim'in!
Gıda zehirlenmesi vakalar zirve yaptı: Ölüm riski var

Vakalar zirve yaptı! Yaz aylarında çoğalıyor, ölüm riski var