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Kardeş katliamında zanlı adliyede: Arka kapıdan çıkarıldı

Kardeş katliamında zanlı adliyede: Arka kapıdan çıkarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren M. Gülen, annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra jandarmaya teslim oldu. Zanlı, basından gizlenerek adliyeye arka kapıdan sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp bir gün sonra jandarma ekiplerine teslim olan zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının görüntü alımaması için polis ekiplerince adliyeye arka kapıdan sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen olayda ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmanın ardından ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'e (39) tabancayla ateş açmış, ardından olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda hayatını kaybeden aile bireyleri, Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Tepecik Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Annesinin mezarını ziyaret edip, jandarma ekiplerine teslim oldu

Olayın ardından kaçan şüpheli M. Gülen'in yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Gece boyunca da devam eden çalışmaların ardından şüpheli yakalanamadı. Olaydan bir gün sonra (8 Temmuz) sabah saatlerinde yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyaret eden zanlının izi emniyet ve jandarma ekiplerince sürüldü. Yakalanacağını anlayan şüpheli, saat 10.00 sıralarında oğlunu arayıp, teslim olacağını söyledi, sonrasında ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayı gerçekleştiren zanlı M. Gülen'in imam olarak meslek hayatına başladığı, sonrasında ise farklı bir kuruma geçtiği ve memur olarak emekli olduğu öğrenildi.

Adliye binasına arka kapıdan sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı M. Gülen, sağlık kontrolleri sonrası Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyenin ön giriş kapısında bekleyen basın mensuplarının görüntü almaması için arka kapıdan sevk edilen zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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