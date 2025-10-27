Fatma Kovan, Villası İçin Hukuk Mücadelesinde Zafer Kazandı

Kızının beşik kertmesi yapılmasına müsaade etmeyerek kaçtıktan sonra 55 milyonluk malvarlığından olan Fatma Kovan verdiği hukuk mücadelesinde bir zafer daha kazandı. Kardeşinin nakil tedavisini karşılayabilmek eşine vekalet veren Kovan, daha sonra eşinin bu vekalet ile kendisine ait villayı dayısının üzerine geçirdiğini öğrendi. Kovan, villayı geri almak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fatma Kovan, 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı A.K., ile birliktelik yaşamaya başladı. Bir süre görüşen çift daha sonra dini nikah kıydı. Eşinin "Kadınlar çalışamaz" düşüncesi üzerine restoranını kapatan Fatma Kovan, bu süre zarfında kredi çekemediğini ileten eşinin üzerine dairesini verdi. Daha sonra A.K.'nin memleketi olan Mardin'in Derik Kayacık köyüne taşınan çiftin burada bir kız çocukları dünyaya geldi. çiftin dünyaya gelen kız çocuğunun beşik kertmesi yapılmak istenmesine karşı çıkan Fatma Kovan, eşinin bu duruma tepkisiz kalması, kendisinin de sessiz kalmasını istemesi üzerine çılgına döndü. Çocuğunu da yanına alan kadın Mardin'den kaçtı.

55 milyonluk malvarlığını alamayınca hukuk mücadelesine başladı

A.K., Fatma Kovan'ın kendisine verdiği vekalet ile Kovan'a ait villayı dayısının üzerine geçirdi. Daha önce A.K., Bodrum ve Mardin arası gidip dönüşlerinde zorluk yaşadıklarını bu sebeple bir araca ihtiyaçlarını olduğunu söyleyip Kovan'a ait arsayı sattırarak lüks bir araç aldığı ileri sürüldü. Mallarını geri alamayan Fatma Kovan hukuk mücadelesi başlattı. İlk olarak velayet davasını kazanan Fatma Kovan ardından manevi tazminat davasını kazanmıştı. Kovan, son olarak ise A.K.'nın dayısının üzerine oradan ise üçüncü bir şahsın üzerine geçirilen villa davasını da kazandı.

Kardeşine yardım etmek için verdiği vekaleti fırsata çeviren eşi villayı dayısının üzerine geçirmiş

2021 Mayıs aylarında Fatma Kovan'ın erkek kardeşi yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle nakil olma zorunluluğu doğdu. Tek erkek kardeşinin tedavisi için Kovan, eşi A.K.'ye vekalet vererek Bodrum'daki malvarlıklarını satmasını, elde edilecek parayı da kardeşinin tedavisinde kullanacağını iletti. A.K.'nin Bodrum'a gittiği sırada Kovan'ın erkek kardeşi hayatını kaybetti. Erkek kardeşinin vefatıyla yaşadığı üzüntüyle verdiği vekaleti unuttuğunu ifade eden Fatma Kovan, "2 yıldır sürecimiz devam ediyor. Manevi tazminat davamı kazanmıştım. Son olarak da villa davamı kazandım. Adalet yerini buldu ve bulmaya da devam edecek. Kardeşim vefat etmeden önce eski eşime vekalet vermiştim. Bu vekalet kendi acımızla unuttuğumuz bir vekaletti. Bu şahıs vekaleti unutmayıp kötüye kullanarak benim villamı öncesinde dayısına, dayısı da bilmediğim bir şahsa geçirmiş. Kendi aralarında kendilerince bir iş yapmışlar. Ben vekaleti kardeşimden dolayı verdim. Kardeşimin zaten ölüm tarihi de belli. Her şey ortada. Kardeşim karaciğer rahatsızıydı. Nakil olması gerekiyordu. Bundan dolayı vekaleti verdim. Bu vekaleti verdikten sonrada kendisi Bodrum'a geldi. Mal satacaktı. Kardeşimin tedavisi için para lazımdı. O arada kardeşim vefat etti. O acıdan dolayı o vekalet öyle kaldı ve sonrasında unuttum. Kendi derdimizle meşgul olduğumuz için şahısın bu tarz bir şey yapabileceğini hiç düşünmedim. Dayım dediği insanın üstüne geçiyor akabinde o da tanımadığım bir şahsın üstüne geçiriyor. Ben o şahsı tanımıyorum. Aralarında saçma sapan şeyler oluyor" dedi.

"Yaşadıklarımdan dolayı kazandığım davalar için mutlu değilim"

Devam eden davalarının olduğunu ifade eden Fatma Kovan, "Devam eden davalarımız da var. Villa davamı ve daha öncesindeki davamı da kazandım. Devam eden bir tapu davamız var. Onun dışında tazminat ve alacak davamız var. Ben kazandığım için mutlu değilim. Benim 1 yaşındaki kızıma yaptıkları her şey ve bu süreçteki yaşadığım her şey ortada. Her şey ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ