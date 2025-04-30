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Fatih'teki Okullar Deprem Nedeniyle Tahliye Edildi

Fatih'teki Okullar Deprem Nedeniyle Tahliye Edildi
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki iki okul tahliye edildi. Milli Eğitim Bakanı, toplamda 4 okulun boşaltıldığını açıkladı. Dron ile çekilen görüntülerde okulların dış cephesinde çatlaklar ve sıva dökülmeleri gözlemlendi.

Fatih'te depremde hasar alan iki okul tahliye edildi: Boşaltılan okullar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki 2 okul boşaltıldı. Tahliye edilen 2 okul havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi. Fatih'teki Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Katip Çelebi İlkokulu'nun boşaltılan okullar arasında yer aldığı öğrenildi. Tahliye edilen iki okul dron ile görüntülendi. Görüntülerde boşaltılan okulların dış cephesinde çatlaklıkların olduğu ve sıvaların döküldüğü gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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