Fatih'teki silahlı cinayetin 4 zanlısı Didim'de yakalandı

Fatih'te 45 yaşındaki Iraklı şahsın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Iraklı Sorş Jafer T. (45) silahlı saldırıya uğramış, saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan S.J.T.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin peşine düştü

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına kaçış planı yaptıkları belirlendi. 7 Ağustos Cuma günü ekipler tarafından düzenlenen operasyonla B.T. (16), Y.G. (17), Z.K. (20) ve A.A. (18) Didim'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.T. ve Y.G. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Z.K. ve A.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın kurbanına üst üste ateş açtığı görülüyor.

Cinayetin detayları ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda cinayeti koordine ettiği değerlendirilen kişinin A.A. olduğu, B.T.'nin olay sırasında silahla ateş ettiği, Y.G.'nin ise B.T.'nin yanında olay esnasında ona yardım ettiği ekiplerce belirlendi. Diğer şüpheli Z.K.'nin ise olayın ardından şüphelilerin yurt dışına kaçış planına yardımcı olduğu ve zanlılara kalmaları için ev tuttuğu öğrenildi. Şüphelilerin, cinayet talimatını Sorş Jafer T.'nin husumetleri tarafından sosyal medya üzerinden aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde ise kendilerine bir miktar para, yurt dışına çıkma ve yurt dışında iş imkanı vaat edildiğini söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı