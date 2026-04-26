Fatih'te yoldan çıkan otomobil taklalar atarak parka savruldu: 1 yaralı

Fatih'te sahil yolunda seyreden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atan otomobil Sarayburnu Parkı'na savruldu. Sürücü hafif yaralanırken, araçtaki diğer 3 kişinin burnu bile kanamadı.

Olay, 03.00 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.U. (23) yönetimindeki 34 HUU 922 plakalı araç sahil boyunca seyrettiği esnada B.U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak bir trafik levhası ile bir ağacı yerinden söktü ve Sarayburnu Parkı'na savruldu. Duramayan araç, çalılıklara girerek durabildi. Otomobilde bulunan B.U. hafif yaralanırken, diğer 3 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, ağır hasar alan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
