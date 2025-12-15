Fatih'te esnaf kavgasında yumruklar havada uçuştu

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin önünde 'yer işgali' sebebiyle iki büfenin çalışanları arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih ilçesi Hobyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde yer işgali yapıldığı iddiasıyla iki büfenin çalışanları arasında tartışma çıktı. İki çalışan arasındaki tartışma, diğer çalışanların da dahil olmasıyla büyüdü. Taraflar daha sonra yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gruba müdahale ederken, bazı kişiler kavgada yaralandı. Olay sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E. ve S.D. "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL