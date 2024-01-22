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Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

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Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Dron ile yayalara yol vermediği tespit edilen 2 sürücüye toplamda 6 bin 270 lira ceza yazıldı.

Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

İSTANBUL - Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Dron ile yayalara yol vermediği tespit edilen 2 sürücüye toplamda 6 bin 270 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı yönü çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dronla denetim gerçekleştirdi. Dron destekli denetimde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi. Yaya geçidinde, yayalara yol vermeyen 2 sürücüye kişi başı 3 bin 135 lira olmak üzere toplamda 6 bin 270 lira ceza yazıldı. Yayalara yol vermediği ceza yiyen Uğur Saraç, "Yayalara yol vermediğim için ceza yedim. Gördüm, bekledim zaten araçla. Orada yanımdaki araç da bekliyordu. Beyaz araçla beraber geçtik. Zaten vatandaşlar geçiyordu. Vatandaş beklediği için geçtim. Kameralarda da vardır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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