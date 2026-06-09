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Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşerek hayatını kaybetmişti: Olay anında vatandaşların yaşadığı panik kamerada

Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşerek hayatını kaybetmişti: Olay anında vatandaşların yaşadığı panik kamerada
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İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun tramvayın altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde çocuğun raylara düşmesi ve vatandaşların panik anları yer alıyor.

İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki çocuğun tramvayın altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazayla birlikte vatandaşların yaşadığı panik anları yer alıyor.

Olay dün 18.47'de Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında meydana gelmiş 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., raylara düşmüş, çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durdurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kalabalığın arkasında kalan çocuğun raylara indiği öğrenildi. Tramvayın hareket ettiğini fark edenlerin panikle etrafa koşuştuğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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