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Fatih'te taksi şoförünün aracını tekmeleyen sürücü tutuklandı

Fatih'te taksi şoförünün aracını tekmeleyen sürücü tutuklandı
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İstanbul Fatih'te trafikte çıkan tartışmada taksiyi tekmeleyip camlarını kıran araç sürücüsü İ.T. tutuklandı, yolcu H.Ç. serbest bırakıldı.

Fatih'te trafikte çıkan kavgada taksiyi tekmeleyip camlarını kıran sürücü tutuklandı.

Fatih Kennedy Caddesi üzeri sahil mevkiinde dün yaşanan olayda, araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, araçtan inen araç sürücüsü ile yanındaki kişi taksiyi tekmeledi ve camlarını kırdı. O anların sosyal medyada yayılmasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerce, kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü İ.T. (25) ve yanındaki H.Ç. (45) gözaltına alındı. Ekiplerce emniyete götürülen şahıslar hakkında, Karayolları Trafik Kanununun, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek' maddesinden toplam 360 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahsın aracı, 60 gün süre ile trafikten men edilerek sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.

Araç sürücüsü tutuklandı

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli yolcu H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Araç sürücüsü İ.T. isimli şahıs ise 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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