Fatih'te Tarihi Topkapı Surlarında Erkek Cesedi Bulundu

Fatih'te Tarihi Topkapı Surlarında bulunan erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Fatih Ulubatlı Hasan Kavşağı mevkiinde bulunan Tarihi Topkapı Surlarında vatandaşlar erkek cesedi buldu. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ve sağlık ekipleri, ceset üzerinde izler olduğunu tespit etti.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL