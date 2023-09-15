Fatih'te şaşırtan hırsızlık kamerada: El arabasına yükledikleri motosikleti böyle çaldılar

İSTANBUL - Fatih'te 2 şüpheli, kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına park halindeki motosikleti yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Eylül'de Küçük Ayasofya Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 şüpheli sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FMZ 065 plakalı motosikleti kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına yükledi. Şüphelilerin biri önden ilerlerken, el arabasını çeken şüpheli peşinden geldi. Şüpheliler birkaç sokak sonra güvenlik kameralarının açısından çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin park halindeki motosikleti el arabasına yükledikleri ve daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.