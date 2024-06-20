Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etti... O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinde gitmiş olduğu bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edildi. Küçük çocuğun darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken öfkeli babanın küçük çocuğa karşı, "Seni öldürürüm, seni gebertirim" dediği duyuldu. Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan bir bakkalın içinde meydana geldi. İddiaya göre, Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L., parkta oynadığı sırada başka bir çocukla kavga etti. Çocuk durumu babasına anlattı. Öfkelenen baba parka giderek Bayram L.'yi tartakladı. Olay sonrası Bayram L., oturdukları sokakta bulunan bakkala ekmek almaya gitti. O sırada kavga ettiği çocuğun babası da bakkala geldi."Seni öldürürüm seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurduÖfkeli baba burada çocuğa hem tokat attı, hem de 'Seni öldürürüm, seni bıçaklarım' şeklinde tehditler savurdu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önledi. İş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi."6-7 kere vuruyor, hem de tehdit ediyor"Darp edilen çocuğun annesi Nurhan L., yaşanan olaylardan dolayı oğlunun çok korktuğunu belirterek, "Üç gün önce benim oğlum parka gitti. Bir tane kızla kavga etmiş. Sonra babası gelip oğlumu dövdü. Ben bir şey demedim. Sonra benim oğlum dün akşam markete ekmek almaya gitti. O adam da markete geliyor ve sonra benim oğlumu dövüyor. 6-7 kere vuruyor, hem de tehdit ediyor. Oğlum çok korktu. Benim oğlumun babası yok, yetim. Ben ona hem anne hem babayım" dedi.Bakkalcı çocuğu kurtardıOlaydan oldukça etkilenen ve arkadaşlarıyla sokağa çıkıp oynamaktan korkan küçük çocuk Bayram L. ise, kendisine 6 kere tokat attığını ve bakkalın kendisini kurtardığını söyledi.