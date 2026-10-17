Fatih'te insan ticareti operasyonunda 8 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmaların ardından Fatih'te bir ev ve ofise eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, para karşılığında çalıştırıldıklarını, tehdit edildiklerini ve ayrılmalarının engellendiğini belirten 8 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkan sağlandığı değerlendirilen paylaşımlar tespit edildi. Paylaşımlar üzerine başlatılan incelemelerin ardından, 16 Ekim'de Fatih'te şüpheli B.E.'ye ait ikamet ve ofise eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan 8 yabancı uyruklu kadın ise para karşılığında çalıştırıldıkları, tehdit edildikleri ve bulundukları yerden ayrılmalarının engellendiği yönündeki beyanları üzerine koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı