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Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

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Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayette Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner, "Olay günü eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış; 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Belki kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" ifadelerini kullandı.

Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı.

Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu.

"BİZİMLE İLİŞKİSİ İYİYDİ"

Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık.

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

"EŞİM ARAYINCA TELEFONU BİR ERKEK AÇMIŞ"

Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış; 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi.

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

"YÜRÜRKEN KIZIMIN KAFASINI GÖRDÜM"

Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi.

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

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