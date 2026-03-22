İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "Süreç titizlikle takip edilmektedir"

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu iki bina çöktü. Olayda yaralanan 7 kişi kurtarılırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü, sağlık ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta Bitişik halde bulunan iki bina ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz kalan 7 kişi kurtarılırken, ama kurtarma çalışması devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 12.05'te meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bina çökmesi olayı hepimizi derinden üzmüştür. Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış; toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor