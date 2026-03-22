İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "Süreç titizlikle takip edilmektedir"

Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta Bitişik halde bulunan iki bina ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz kalan 7 kişi kurtarılırken, ama kurtarma çalışması devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 12.05'te meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bina çökmesi olayı hepimizi derinden üzmüştür. Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış; toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı