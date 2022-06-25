İstanbul'un göbeğinde dehşeti yaşadı! Önce bacağından vuruldu sonra gasp edildi

İstanbul'da Türkmenistan uyruklu Adaham A., otomobili ile seyir halindeyken trafiğin yoğunluğundan yararlanan yabancı uyruklu bir kişi tarafından otomobilinin önü kesildi. Türkmenistan uyruklu adamı, otomobilden aşağı indiren şahıs, elindeki çantasını gasp etmek istedi.

KURŞUNLAR İSABET EDİNCE YERE YIĞILDI

Adaham A., çantasını vermemek için direnince gasp şüphelisi belinden çıkardığı silahı arka arkaya ateşledi. Açılan ateş sonucu bacağına 2 adet kurşun isabet eden Adaham A., yaralanarak yere yığıldı Gasp şüphelisi çaldığı çanta ile hızla olay yerinden uzaklaştı. Çalınan çantanın içerisinde 200 dolar para ve pasaport bulunduğu öğrenildi.

BACAĞINDAN YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Adaham A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Adaham A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, olayı görenlerin ifadesine başvurdu. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ARABANIN İÇİNE DOĞRU ATEŞ EDİYORDU"

Olayın olduğu esnada silah seslerini duyan Ali Engin, "Trafik yoğundu, o ara silah sesini bir el duyunca cama yaklaştık. Arabanın içine doğru ateş ediyordu. İçeriden bir adam çıktı. Ben trafik kavgası zannettim ama sonra hamle yapıp koşmaya başladı. O sırada kaçtı ondan sonra anladık gasp olduğunu" dedi."1, 2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı"Olayı gören vatandaşlardan Yusuf Aydın ise, "Araç geçiyordu burada trafik vardı. Maskeli bir adam geldi. Cama vurdu, kapıyı açtırdı şoföre adam da camı açınca sıktı. 1, 2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı. Tek kişiydi, vurdu parayı aldı, kaçtı" dedi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silah seslerini duyan mağaza çalışanları paniğe kapılıyor. Herkes olayın yaşandığı yere bakarken gasp şüphelisi elindeki çantayla beraber koşarak uzaklaşıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.