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Fatih'te dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te bir kadın, 81 yaşındaki annesini boğazını keserek vahşice öldürdü.

Fatih'te bir kadın, 81 yaşındaki annesini boğazını keserek vahşice öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadın, annesinin cesedinin olduğu odada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesindeki bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ü.A.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 81 yaşındaki annesi Nurten Üner'i boğazını keserek vahşice öldürdü. Evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ANNESİNİ CESEDİNİN BAŞINDA YAKALANDI

Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri Nurten Üner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Vahşice annesini öldüren Ü.A.D. ise olayın yaşandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Nurten Üner'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Annesini öldüren Ü.A.D. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

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