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Kendisinden alışveriş yapmayan turisti bıçakladı

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İstanbul Fatih'te bir turist, dükkandan alışveriş yapmadı diye çırak tarafından kovalanarak bıçaklandı. Yaralanan turist hastaneye kaldırılırken, kaçan çırağı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir dükkanda çalışan yaşı küçük çırak, iddiaya göre kendisinden alışveriş yapmayan yabancı turisti bıçakla kovalayarak kolundan bıçakladı. Yaralı turist hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BIÇAKLA KOVALAYIP SALDIRDI

Fatih Mercan Yokuşu Fuat Paşa Caddesi üzerinde 4 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, bir dükkanda çalışan yaşı küçük çırak, kendilerinden alışveriş yapmayan yabancı turist ile tartıştı. Turist dükkandan ayrıldı. Daha sonra tekrar karşılaşan ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Çırak yanındaki bıçakla turist kovaladı. Turist can havliyle kaçarak bir dükkana sığındı. Turist kolundan yaralanırken, kaçmaya devam ediyor. Bu sırada çırak, turistin yakını olduğu iddia edilen bir kişiye daha bıçakla saldırmaya çalıştı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Saldırgan çırak daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayı gören esnaflar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan turisti ambulans ile hastaneye kaldırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaşı küçük çırağın, turisti kovaladığı görülüyor. Kaçan turist bu esnada bir başka dükkana girerek kaçmaya çalışıyor. Çırak dükkana giren turisti kovalamaya devam ederek elindeki bıçağı savurduğu anlar görülüyor. Çırak daha sonra kaçarak uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Yaşanan olayı gören esnaf Mehmet Emin Pişkin, "Biz buraya geldiğimizde burada turistin bıçaklandığını gördük. Bıçakladıktan sonra bu taraftan kaçtı. O esnada kalabalık toplanmaya başladı. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanan kişinin yanında ailesi de vardı sonra hastaneye gittiler. Fazla kovalamaca olmadı. Buradaki esnaftan alışveriş yapayım derken karşı tarafa geçmeye çalışırken tanımadığımız şahıs gelip bıçakladı. Bıçaklanan kişi de Filistinli turist" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alışveriş turist Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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